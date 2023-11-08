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  • Водитель автобуса из Днепра бесплатно довез юного спортсмена, не имевшего денег на проезд

Водитель автобуса из Днепра бесплатно довез юного спортсмена, не имевшего денег на проезд

Сегодня 21:33
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Жители Днепра рассказали о водителе автобуса, который согласился бесплатно довезти школьника домой.

Новости Днепра про Водитель автобуса из Днепра бесплатно довез юного спортсмена, не имевшего денег на проезд

Положительную историю поведала мама мальчика.

Юный спортсмен возвращался домой после тренировки, когда на улице начался сильный дождь. Парень решил подъехать на автобусе, но у него не хватало денег на проезд. Впрочем, водитель согласился подбросить подростка бесплатно.

Позже юноша написал своей маме, чтобы та встретила его и все же заплатила за проезд.

Пост добра! Хочу поблагодарить водителя 38 автобуса со всей души за его поддержку и бескорыстие. Вы довезли моего спортсмена домой во время дождя, даже если у него не было денег, что является примером настоящей человечности. Это, казалось бы, незначительный поступок, но свидетельствует о большой отзывчивости и умении делать добро другим в самый трудный момент, – пишет благодарная мама парня.

Хотя водитель этого не требовал, однако женщина все же заплатила необходимую сумму и поблагодарила мужчину за отзывчивость.

Такие поступки напоминают нам, что в мире есть еще забота и сострадание. Вы сделали разницу в жизни этого парня и показали, что важно всегда поддерживать друг друга, помогать и сочувствовать. Благодарю вас за вашу прекрасную уступку, которая служит образцом для всех нас. Пусть добро всегда возвращается к вам вдвое больше! P. S. стоимость проезда я оплатила. Всем мирного вечера, берегите себя, – отметила женщина.

 

Новости Днепра про Водитель автобуса из Днепра бесплатно довез юного спортсмена, не имевшего денег на проезд

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