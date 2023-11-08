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В Днепре открылся еще один Макдональдс

Сегодня 15:57
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В Днепре сеть ресторанов быстрого питания открыла еще одну точку.

Новости Днепра про В Днепре открылся еще один Макдональдс

Об этом компания сообщила в своем Instagram.

По волнам Днепра до самого города несется новость, — говорится в компании.

Открылась точка в ТЦ «Караван» на левом берегу. До этого в этой части города ресторан работал только на Слобожанском проспекте.

Как отмечают представители Макдональдс, заведение будет работать с 9 до 21 часа. Традиционно во время тревоги ресторан будет закрываться, а работу будет возобновлять после отбоя.

Напомним, после 24 февраля все заведения временно закрылись. Более года горожане не могли полакомиться бургерами известной сети. Дошло до того, что еду из Макдональдса привозили из Киева и продавали в магазинчиках возле дома. А затем открыли подпольные ресторанчики, которые использовали имя известной сети.

В Днепр Макдональдс вернулся в конце апреля. Тогда около первых пяти точек собрались километровые очереди. В настоящее время работает 7 ресторанов. Кафе в ТЦ «Караван» стало 8-м.

  • пл.Старомостовая, 5
  • пр. Гагарина, 128.
  • пр. Героев, 2-В
  • ул. Кондратюка, 2-В
  • пр. Слобожанскому, 1-А.
  • в помещении Центрального универмага
  • ТЦ «Аполо».

Новости Днепра про В Днепре открылся еще один Макдональдс

Новости Днепра про В Днепре открылся еще один Макдональдс

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