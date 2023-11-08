Водій автобуса із Дніпра безкоштовно довіз юного спортсмена, який не мав грошей на проїзд

Позитивну історію розповіла мама хлопчика.
Юний спортсмен повертався додому після тренування, коли на вулиці почався сильний дощ. Хлопець вирішив під’їхати автобусом, але у нього не вистачало грошей на проїзд. Втім, водій погодився підкинути підлітка безплатно.
Пізніше юнак написав своїй мамі, щоб та зустріла його і все ж заплатила за проїзд.
Пост добра! Хочу подякувати водію 38 автобуса з усієї душі за його підтримку та безкорисливість. Ви довезли мого спортсмена додому під час дощу, навіть коли він не мав грошей, що є прикладом справжньої людяності. Це, здавалося б, незначний вчинок, але свідчить про велику чуйність та вміння робити добро іншим в найважчий момент, – пише вдячна мама хлопця.
Такі вчинки нагадують нам, що в світі ще є турбота і співчуття. Ви зробили різницю в житті цього хлопця і показали, що важливо завжди підтримувати один одного, допомагати і співчувати. Дякую вам за вашу чудову поступку, яка слугує взірцем для нас усіх. Нехай добро завжди повертається до вас удвічі більше! P. S. вартість проїзду я оплатила. Всім мирного вечора, бережіть себе, – зазначила жінка.
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