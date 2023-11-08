У Дніпрі відкрився ще один Макдональдс

Про це компанія повідомила в своєму Instagram.
По хвилях Дніпра до самого міста несеться новина, – йдеться в сторіс компанії.
Відкрилася точка в ТЦ “Караван”, що на лівому березі. До цього у цій частині міста ресторан працював тільки на Слобожанському проспекті.
Як зазначають представники Макдональдс, заклад працюватиме з 9 до 21 години. Традиційно, під час тривоги ресторан закриватиметься, а роботу відновлюватиме після відбою.
Нагадаємо, після 24 лютого усі заклади тимчасово закрилися. Понад рік містяни не могли поласувати бургерами відомої мережі. Дійшло до того, що їжу з Макдональдс привозили з Києва та продавали у магазинчиках біля дому. А згодом відкрили підпільні ресторанчики, які використовували ім’я відомої мережі.
До Дніпра Макдональдс повернувся наприкінці квітня. Тоді біля перших п’яти точок зібралися кілометрові черги. Наразі працює 7 ресторанів. Кафе у ТЦ “Караван” стало 8-м.
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