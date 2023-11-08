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У Дніпрі відкрився ще один Макдональдс

Сьогодні 15:57
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У Дніпрі мережа ресторанів швидкого харчування відкрила ще одну точку.

Новости Днепра про У Дніпрі відкрився ще один Макдональдс

Про це компанія повідомила в своєму Instagram. 

По хвилях Дніпра до самого міста несеться новина, – йдеться в сторіс компанії.

Відкрилася точка в ТЦ “Караван”, що на лівому березі. До цього у цій частині міста ресторан працював тільки на Слобожанському проспекті.

Як зазначають представники Макдональдс, заклад працюватиме з 9 до 21 години. Традиційно, під час тривоги ресторан закриватиметься, а роботу відновлюватиме після відбою.

Нагадаємо, після 24 лютого усі заклади тимчасово закрилися. Понад рік містяни не могли поласувати бургерами відомої мережі. Дійшло до того, що їжу з Макдональдс привозили з Києва та продавали у магазинчиках біля дому. А згодом відкрили підпільні ресторанчики, які використовували ім’я відомої мережі.

До Дніпра Макдональдс повернувся наприкінці квітня. Тоді біля перших п’яти точок зібралися кілометрові черги. Наразі працює 7 ресторанів. Кафе у ТЦ “Караван” стало 8-м.

  • пл.Старомостова, 5 
  • пр. Гагаріна, 128.
  • пр. Героїв, 2-В
  • вул. Кондратюка, 2-В 
  • пр. Слобожанському, 1-А.
  • у приміщенні Центрального універмагу 
  • ТЦ «Аполо».

Новости Днепра про У Дніпрі відкрився ще один Макдональдс

Новости Днепра про У Дніпрі відкрився ще один Макдональдс

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