У Дніпрі відкрився ще один Макдональдс

У Дніпрі мережа ресторанів швидкого харчування відкрила ще одну точку.

Про це компанія повідомила в своєму Instagram.

По хвилях Дніпра до самого міста несеться новина, – йдеться в сторіс компанії.

Відкрилася точка в ТЦ “Караван”, що на лівому березі. До цього у цій частині міста ресторан працював тільки на Слобожанському проспекті.

Як зазначають представники Макдональдс, заклад працюватиме з 9 до 21 години. Традиційно, під час тривоги ресторан закриватиметься, а роботу відновлюватиме після відбою.

Нагадаємо, після 24 лютого усі заклади тимчасово закрилися. Понад рік містяни не могли поласувати бургерами відомої мережі. Дійшло до того, що їжу з Макдональдс привозили з Києва та продавали у магазинчиках біля дому. А згодом відкрили підпільні ресторанчики, які використовували ім’я відомої мережі.

До Дніпра Макдональдс повернувся наприкінці квітня. Тоді біля перших п’яти точок зібралися кілометрові черги. Наразі працює 7 ресторанів. Кафе у ТЦ “Караван” стало 8-м.

пл.Старомостова, 5

пр. Гагаріна, 128.

пр. Героїв, 2-В

вул. Кондратюка, 2-В

пр. Слобожанському, 1-А.

у приміщенні Центрального універмагу

ТЦ «Аполо».

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