Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На укриттях у Дніпрі з’явилися “мотиваційні” таблички

Сьогодні 17:36
просмотров

У Дніпрі на модульних укриттях з'явилися таблички.

Новости Днепра про На укриттях у Дніпрі з'явилися

Це сталося після історії із закритими укриттями, коли містяни повідомляли, що не змогли туди потрапити під час тригодинної тривоги та вибухів. Втім, виявилося, що замків на дверях сховищ немає, тож зайти можна було.

Тепер на стінах повісили таблички, де дніпрян закликають діяти впевненіше та не боятися давити на ручку. “Мотиваційні” листівки розвісили на всіх 80 бетонних укриттях, які вже встигли розмістити на вулицях Дніпра.

Новости Днепра про На укриттях у Дніпрі з'явилися

Водночас містян закликають не забувати про правила поведінки та не смітити всередині сховищ. 

На жаль, все частіше ними користуються не за призначенням. Деякі з укриттів перетворилися на громадські туалети. Їх, звичайно, прибирають, але не завжди встигають це зробити вчасно. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі в одному із парків знову засяяла ретро-гірлянда. 

Читайте також:

Новости Днепра про На укриттях у Дніпрі з'явилися Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Десятки “світлячків”: у Дніпрі в одному із парків знову засяяла ретро-гірлянда (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 17:18
Десятки “світлячків”: у Дніпрі в одному із парків знову засяяла ретро-гірлянда (ФОТО)

Цей парк дуже люблять мешканці та гості Дніпра.

У Дніпрі рятують жінку, якій на кухні хлібопекарні відрізало пальці
Новини Дніпра
Сьогодні 16:52
У Дніпрі рятують жінку, якій на кухні хлібопекарні відрізало пальці

У Кам'янському травмувалася жінка, яка місила тісто в хлібопекарні.

У Дніпрі відкрився ще один Макдональдс
Новини Дніпра
Сьогодні 15:57
У Дніпрі відкрився ще один Макдональдс

У Дніпрі мережа ресторанів швидкого харчування відкрила ще одну точку.

Прогноз щодо блеакауту 2023: коментарі експертів
Новини Дніпра
Сьогодні 15:42
Прогноз щодо блеакауту 2023: коментарі експертів

Практично щоночі агресор направляє на нашу область та місто Дніпро…

Наверх