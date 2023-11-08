На укриттях у Дніпрі з’явилися “мотиваційні” таблички

У Дніпрі на модульних укриттях з'явилися таблички.

Це сталося після історії із закритими укриттями, коли містяни повідомляли, що не змогли туди потрапити під час тригодинної тривоги та вибухів. Втім, виявилося, що замків на дверях сховищ немає, тож зайти можна було.

Тепер на стінах повісили таблички, де дніпрян закликають діяти впевненіше та не боятися давити на ручку. “Мотиваційні” листівки розвісили на всіх 80 бетонних укриттях, які вже встигли розмістити на вулицях Дніпра.

Водночас містян закликають не забувати про правила поведінки та не смітити всередині сховищ.

На жаль, все частіше ними користуються не за призначенням. Деякі з укриттів перетворилися на громадські туалети. Їх, звичайно, прибирають, але не завжди встигають це зробити вчасно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі в одному із парків знову засяяла ретро-гірлянда.

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