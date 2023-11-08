У Дніпрі поліція розшукує безвісти зниклих чоловіків: фото та прикмети

Поліцейські Дніпра розшукують двох безвісти зниклих чоловіків: 46-річного Михайла Мілявського та 44-річного Андрія Лебеду.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Відомо, що 5 листопад 46-річний Михайло Мілявський вийшов з дому в Індустріальному районі міста та досі не повернувся.
Прикмети: зріст 170-172, середньої статури, лисий.
Особливі прикмети: погано чує та бачить, носить окуляри, кульгає на праву ногу.
Був одягнутий: синя джинсова куртка, сині джинси, темні черевики.
44-річний Андрій Лебеда перестав виходити на зв’язок з рідними 1 листопада. Є інформація, що чоловік може перебувати у місті Богуслав Київської області.
Якщо ви бачили цих чоловіків чи вам відомо, де вони можуть бути, повідомте про це за номерами: 095-47-06-019, 098-322-09-19 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині мама розшукує 15-річну доньку.
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