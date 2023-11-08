В Днепре полиция разыскивает без вести пропавших мужчин: фото и приметы

Полицейские Днепра разыскивают двух без вести пропавших мужчин: 46-летнего Михаила Милявского и 44-летнего Андрея Лебеду.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Известно, что 5 ноября 46-летний Михаил Милявский вышел из дома в Индустриальном районе города и до сих пор не вернулся.
Приметы: рост 170-172, среднего телосложения, лысый.
Особые приметы: плохо слышит и видит, носит очки, хромает на правую ногу.
Был одет: синяя джинсовая куртка, синие джинсы, темные ботинки.
44-летний Андрей Лебеда перестал выходить на связь с родными 1 ноября. Есть информация, что мужчина может находиться в городе Богуслав Киевской области.
Если вы видели этих мужчин или вам известно, где они могут быть, сообщите об этом по номерам: 095-47-06-019, 098-322-09-19 или 102.
Важна любая информация!
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мама разыскивает 15-летнюю дочь.
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