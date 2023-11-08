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В Днепре среди аномально теплого ноября расцвели первоцветы

Сегодня 11:10
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В Днепре во второй раз зацвели первоцветы.

Новости Днепра про В Днепре среди аномально теплого ноября расцвели первоцветы

Похоже, на год у нас теперь будет две весны. Как сообщают горожане, на проспекте Александра Поля в середине ноября зацвели первоцветы.

По дороге на работу, первоцветы, 07.11.2023, низ пр. Александра Поля.. природа растеряна, и в то же время устойчива и прекрасна как и Украина, — отметила пользователь Facebook Tatyana Latay.

Обычно разноцветные первоцветы радуют нас на лужайках с конца февраля, когда затяжная серая зима уже надоела. Они распускаются еще до появления листьев на деревьях, однако в этом году это произошло во второй раз и еще до того, как деревья обнажились окончательно.

Аномально теплая осень сбила все естественные ритмы, и мы видим повторное цветение фруктовых деревьев, а теперь еще и растений.

Заметим, что большинство первоцветов занесены в Красную книгу и рвать их запрещено.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в парке Глобы буйно цветут розы посреди ноября и расцвела разноцветная лужайка.

Новости Днепра про В Днепре среди аномально теплого ноября расцвели первоцветы

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