В Днепре популярный трамвай на два дня изменит маршрут: подробности

Важная информация!

В Днепре 9 и 10 ноября трамваи №12 изменят движение. В эти дни с 10:00 до 16:00 они будут курсировать по сокращенному маршруту от завода Металлоизделий до ул. Игоря Сикорского – без заезда на площадь Старомостовую.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Отмечается, что изменения связаны с ремонтом трамвайного пути на ул. Короленко и Вартовых неба.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре нет света.

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