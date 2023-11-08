В Днепре популярный трамвай на два дня изменит маршрут: подробности

В Днепре 9 и 10 ноября трамваи №12 изменят движение. В эти дни с 10:00 до 16:00 они будут курсировать по сокращенному маршруту от завода Металлоизделий до ул. Игоря Сикорского – без заезда на площадь Старомостовую.
Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».
Отмечается, что изменения связаны с ремонтом трамвайного пути на ул. Короленко и Вартовых неба.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре нет света.
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