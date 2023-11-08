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У Дніпрі популярний трамвай на два дні змінить маршрут: подробиці

Сьогодні 09:35
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі популярний трамвай на два дні змінить маршрут: подробиці

У Дніпрі 9 та 10 листопада трамваї №12 змінять рух. У ці дні з 10:00 до 16:00 вони курсуватимуть скороченим маршрутом від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорського – без заїзду на площу Старомостову.

Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.

Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом трамвайної колії на вул. Короленка та Вартових Неба.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі немає світла.

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Новости Днепра про У Дніпрі популярний трамвай на два дні змінить маршрут: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі популярний трамвай на два дні змінить маршрут: подробиціРусский

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