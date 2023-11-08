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Сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин: усі адреси

Сьогодні 06:50
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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин: усі адреси

Сьогодні, 8 листопада, у Дніпрі вимкнуть світло з 8:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 8 листопада з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Макарова: 1-23 (непарні), 25, 25-Г;
  • вул. Холодноярська: 21, 22, 24, 26, 28;
  • вул. Дмитра Кедріна: 57;
  • вул. Криворізька: 2, 4, 6, 8, 20;
  • пров. Верстатобудівельний: 4.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин: усі адресиУкраїнська

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