Сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин: усі адреси

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Сьогодні, 8 листопада, у Дніпрі вимкнуть світло з 8:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 8 листопада з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Макарова: 1-23 (непарні), 25, 25-Г;

вул. Холодноярська: 21, 22, 24, 26, 28;

вул. Дмитра Кедріна: 57;

вул. Криворізька: 2, 4, 6, 8, 20;

пров. Верстатобудівельний: 4.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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