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  • В Дії можно будет оформить разрешение на выезд ребенка за границу без присутствия обоих родителей

В Дії можно будет оформить разрешение на выезд ребенка за границу без присутствия обоих родителей

Сегодня 20:43
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Вскоре актуальная функция будет добавлена в приложение.

Новости Днепра про В Дії можно будет оформить разрешение на выезд ребенка за границу без присутствия обоих родителей

Оформить разрешение на временный выезд ребенка за границу в несколько кликов. В «Дії» в скором времени появится новая услуга. Точной даты не называют.

Отмечается, что оформить разрешение можно будет в несколько кликов, без присутствия обоих родителей и поездок к нотариусу. Речь идет о детях до 16 лет.

Это ускорит процедуру и спасет от ситуаций, когда разрешение нужно оформлять по кругу при потере. Он будет храниться в приложении, поэтому его невозможно будет забыть или потерять, отметили в Министерстве.

Будет работать все очень просто. Необходимо, чтобы у обоих родителей было «Действие». Один отсылает заявление о разрешении, а второй дает согласие в приложении «Действие.Подписью». Затем данные автоматически вносятся в Государственный реестр актов гражданского состояния, а пограничники смогут все проверить онлайн», – написал Михаил Федоров, добавив, что услуга бесплатная.

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