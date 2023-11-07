В Дії можно будет оформить разрешение на выезд ребенка за границу без присутствия обоих родителей

Оформить разрешение на временный выезд ребенка за границу в несколько кликов. В «Дії» в скором времени появится новая услуга. Точной даты не называют.
Отмечается, что оформить разрешение можно будет в несколько кликов, без присутствия обоих родителей и поездок к нотариусу. Речь идет о детях до 16 лет.
Это ускорит процедуру и спасет от ситуаций, когда разрешение нужно оформлять по кругу при потере. Он будет храниться в приложении, поэтому его невозможно будет забыть или потерять, отметили в Министерстве.
Будет работать все очень просто. Необходимо, чтобы у обоих родителей было «Действие». Один отсылает заявление о разрешении, а второй дает согласие в приложении «Действие.Подписью». Затем данные автоматически вносятся в Государственный реестр актов гражданского состояния, а пограничники смогут все проверить онлайн», – написал Михаил Федоров, добавив, что услуга бесплатная.
Читайте также:
Автор:
"Дія" поздравила украинцев с Хэллоуином сообщением якобы от ТЦК.
Оформить разрешение на временный выезд ребенка за границу в несколько…
Пользоваться картой можно даже офлайн – для этого нужно ее…
Очень скоро водители в Украине смогут не беспокоиться о замене…
Победой "Шахтера" завершился матч 7 ноября, в котором украинцы боролись против "Барселоны".
В Днепре пенсионер жил в квартире с двумя десятками кошек и тремя собаками.
В Днепровском районе произошло серьезное ДТП.
В Павлоградщине мужчина собирал мухоморы, чтобы приготовить "лечебный" чай для потенции.
Жители Новомосковска выбирают новое название для города.
Эти таблички разместили, чтобы люди знали, что в железобетонное укрытие можно попасть круглосуточно.
За неделю уровень заболеваемости COVID-19 почти не вырос, но от осложнений болезни умерло пять человек.
С началом отопительного сезона те, кто получал субсидию в прошлом году автоматически будут получать ее и в этом году. Также все желающие получать помощь на оплату коммуналки могут подать заявление. В таком случае, субсидия будет насчитываться с календарного начала отопительного…
Маршрутчик совершил довольно опасный манёвр на дороге.
Такое природное чудо можно увидеть в парке Глобы.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!