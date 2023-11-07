Килограммы фекалий на полу: в Днепре в квартире умершего пенсионера жило более 20 котят

В Днепре пенсионер жил в квартире с двумя десятками кошек и тремя собаками.

Как рассказала Екатерина, дедушка умер сегодня утром в подъезде одной из многоэтажек. Пенсионер жил вместе с животными в полной антисанитарии. Внутри находились 23 котенка и 3 собаки.

По словам женщины, животные были заброшены, грязны и худы. Вероятно, они голодали и болели.

«Умер дед сегодня в подъезде, у него нашли запертыми в комнате 23 кошки (в основном примерно 4-10 месяцев) и 3 собаки. На полу были килограммы фекалий и мочи, запах аммиака стоял такой, что на секунду показалось, что он разъест мои легкие.Животные худые, все грязные и вероятно больные.Полиция не смогла договориться с близлежащими приютами и собиралась везти их усыплять, — написала местная жительница Екатерина.

Екатерина рассказала, что нескольких кошек соседи забрали себе, но остальное еще нужно отдать в хорошие руки. Так что женщина просит всех, у кого есть возможность, взять себе котика.

Я понимаю, что больное, грязное животное никто не захочет себе брать. Но если вы планируете завести себе кота, очень прошу подумать над таким вариантом. Мне и им нужна помощь. Если кто-нибудь захочет помочь с кормом, каплями от глаз, средствами от паразитов, наполнителем для туалета, приму с огромной благодарностью по почте или при личной встрече в Днепре. Все необходимое сейчас купила, но учитывая все они со мной надолго и нужно будет куча всего – лечение, стерилизация, базовые вещи, так что любая помощь не повредит –.0685634211”, — написала женщина.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: