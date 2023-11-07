«Шахтер» сенсационно победил «Барселону» в Лиге чемпионов: детали

«Шахтер» обыграл «Барселону» в Лиге чемпионов – 1:0. Единственный гол в первом тайме забил форвард Даниил Сикан, запечатленный на фото выше.
Как отмечают спортивные обозреватели, благодаря победе «Шахтер» продолжает борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов: имеет 6 очков (третье место после «Барселоны», 9 и «Порту», 6). Следующий поединок чемпион Украины сыграет против «Антверпена» 28 ноября.
Это первая победа «Шахтера» над «Барселоной» за 15 лет, отмечают поклонники ФК.
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