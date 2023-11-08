В Кривом Роге обнаружили огромное хлебное кладбище

В Кривом Роге обнаружили огромную свалку с хлебом.

Как рассказывают криворожцы, недавно они заметили подозрительные грузовики, которые каждый вторник сбрасывали килограммы мусора в пропасть в поселке Рудничное, Центрально-Городского района Кривого Рога. Оказалось, что сюда выбрасывают выпечку — свежую и черствую, сообщают «Свои».

Местные возмущены такими действиями, потому что выбрасывать килограммы хлеба на свалку в стране, где война и были страшные времена Голодомора, недопустимо. Криворожцы уверены, что даже черствый хлеб можно использовать с пользой, например для питания животных, или отправляя на сухари и другую бакалею.

Люди обратились в полицию и чиновников, чтобы разобраться в правомерности таких действий. А пока наблюдают за тем, как килограммы черствого и заплесневевшего хлеба гниют под открытым небом.

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