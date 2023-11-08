В Кривом Роге обнаружили огромное хлебное кладбище

Как рассказывают криворожцы, недавно они заметили подозрительные грузовики, которые каждый вторник сбрасывали килограммы мусора в пропасть в поселке Рудничное, Центрально-Городского района Кривого Рога. Оказалось, что сюда выбрасывают выпечку — свежую и черствую, сообщают «Свои».
Местные возмущены такими действиями, потому что выбрасывать килограммы хлеба на свалку в стране, где война и были страшные времена Голодомора, недопустимо. Криворожцы уверены, что даже черствый хлеб можно использовать с пользой, например для питания животных, или отправляя на сухари и другую бакалею.
Люди обратились в полицию и чиновников, чтобы разобраться в правомерности таких действий. А пока наблюдают за тем, как килограммы черствого и заплесневевшего хлеба гниют под открытым небом.
Читайте также:
Автор:
Важная информация!
Без паники – все под контролем!
Зарядите телефон!
В Павлоградщине мужчина собирал мухоморы, чтобы приготовить "лечебный" чай для…
Важная информация!
Без паники – все под контролем!
Мужчину госпитализировали в больницу.
Зарядите телефон!
Захватите с собой зонт!
Победой "Шахтера" завершился матч 7 ноября, в котором украинцы боролись против "Барселоны".
В Днепре пенсионер жил в квартире с двумя десятками кошек и тремя собаками.
Вскоре актуальная функция будет добавлена в приложение.
В Днепровском районе произошло серьезное ДТП.
В Павлоградщине мужчина собирал мухоморы, чтобы приготовить "лечебный" чай для потенции.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!