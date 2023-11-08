Ушла гулять и исчезла: на Днепропетровщине мама разыскивает 15-летнюю дочь

Нужна ваша помощь!

В Новомосковске разыскивают 15-летнюю Екатерину Лавренкову.

7 ноября в полицию обратилась мама девочки. Она сообщила, что около 11:00 ее дочь пошла гулять на улицу и до настоящего времени не вернулась.

Об этом рассказали в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы черные, по плечи.

Была одета: темно-зеленая куртка, синие джинсы, белые кроссовки. При себе у нее была белая сумка, деньги и мобильный телефон. На связь не выходит.

Если вы видели девочку или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 102, (098) 242-58-03, (097) 980-46-17.

Важна любая информация!

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