Пішла гуляти та зникла: на Дніпропетровщині мама розшукує 15-річну доньку

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У Новомосковську розшукують 15-річну Катерину Лавренкову.

7 листопада до поліції звернулася мама дівчинки. Вона повідомила, що близько 11:00 її донька пішла гуляти на вулицю та до теперішнього часу не повернулася.

Про це розповіли у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст близько 170 см, середньої статури, волосся чорне, по плечі.

Була одягнена: темно зелена куртка, сині джинси, білі кросівки. При собі мала білу сумку, гроші та мобільний телефон. На зв’язок не виходить.

Якщо ви бачили дівчинку чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 102, (098) 242-58-03, (097) 980-46-17.

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