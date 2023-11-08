“Маскування від ТЦК”: у Дніпрі помітили дивний транспортний засіб (ВІДЕО)

У Дніпрі помітили людину-"бойлер".

Дивний перфоманс вдалося зафільмувати на камеру.

На відео, яке ширять у мережі, видно людину, яка їде на велосипеді у костюмі, зробленому з коробки з-під водонагрівача. У картоні прорізали очі та рот, а також отвори для рук. Схоже хтось відчайдушно намагався замаскуватися або ж вирішив повеселити перехожих своїм виглядом.

У мережі припустили, що велосипедист так ховається від ТЦК. Ми це не можемо ні підтвердити, ні спростувати.

Побачити чудо-транспорт можна на відео нижче:

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі посеред аномально теплого листопада розквітнули первоцвіти.

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