“Маскування від ТЦК”: у Дніпрі помітили дивний транспортний засіб (ВІДЕО)

Дивний перфоманс вдалося зафільмувати на камеру.
На відео, яке ширять у мережі, видно людину, яка їде на велосипеді у костюмі, зробленому з коробки з-під водонагрівача. У картоні прорізали очі та рот, а також отвори для рук. Схоже хтось відчайдушно намагався замаскуватися або ж вирішив повеселити перехожих своїм виглядом.
У мережі припустили, що велосипедист так ховається від ТЦК. Ми це не можемо ні підтвердити, ні спростувати.
Побачити чудо-транспорт можна на відео нижче:
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі посеред аномально теплого листопада розквітнули первоцвіти.
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