В Україні вдевʼяте продовжили воєнний стан та мобілізацію: до якого числа

Сьогодні, 8 листопада, Верховна Рада підтримала закони (№10211 та №10212) про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили з 16 листопада 2023 року на 90 днів. Відповідно до 14 лютого 2024 року. За – 329 та 322 депутати.
Це було вже девʼяте голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни, – зазначив Железняк.
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