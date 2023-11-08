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У Дніпрі повідомили про вибухівку у ДНУ: що відомо

Сьогодні 12:43
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На місці працюють вибухотехніки.

Новости Днепра про У Дніпрі повідомили про вибухівку у ДНУ: що відомо

Сьогодні, 8 листопада, у Дніпрі повідомили про замінування одного з корпусів Дніпровського національного університету ім. О. Гончара.

Зазначається, що лист від «мінера» надійшов на електронну адресу вишу.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Студентів та викладачів евакуювали з будівлі. Наразі на місці працюють вибухотехніки.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info підтвердили інформацію, триває перевірка.

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Новости Днепра про У Дніпрі повідомили про вибухівку у ДНУ: що відомоУкраїнська

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