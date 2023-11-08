У Кривому Розі виявили величезне хлібне кладовище

У Кривому Розі виявили величезне звалище з хлібом.

Як розповідають криворіжці, нещодавно вони помітили підозрілі вантажівки, які щовівторка скидали кілограми сміття в прірву у селищі Рудничне, Центрально-Міського району Кривого Рогу. Виявилося, що сюди викидають випічку – свіжу та черству, повідомляють “Свої”.

Місцеві обурені такими діями, бо викидати кілограми хліба на смітник в країні, де війна та були страшні часи Голодомору, неприпустимо. Криворіжці впевнені, що навіть черствий хліб можна використати із користю, наприклад, для харчування тварин, чи відправляючи на сухарі та іншу балаклію.

Люди звернулися до поліції та чиновників, аби розібратися у правомірності таких дій. А поки спостерігають за тим, як кілограми черствого та запліснявілого хліба гниють просто неба.

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