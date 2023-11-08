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Втратив пам’ять: дідуся, який зник у Дніпрі кілька тижнів тому, знайшли за 50 кілометрів від міста

Сьогодні 10:00
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21 жовтня у Дніпрі безвісти зник 74-річний Євгеній Воробйов.

Новости Днепра про Втратив пам’ять: дідуся, який зник у Дніпрі кілька тижнів тому, знайшли за 50 кілометрів від міста

У цей день чоловік вийшов з дому на вулиці Миколи Руденка і не повернувся. Його шукали рідні, правоохоронці і небайдужі громадяни.

У вівторок, 7 листопада, стало відомо, що пенсіонера знайшли за 50 кілометрів від Дніпра – у Синельниковому.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Відомо, що Євгенія Феофановича виявили в Іларіоновому, а звідти як невідомого доставили до Синельникового. Чоловік втратив пам’ять.

Новости Днепра про Втратив пам’ять: дідуся, який зник у Дніпрі кілька тижнів тому, знайшли за 50 кілометрів від міста

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині мама розшукує 15-річну доньку.

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Новости Днепра про Втратив пам’ять: дідуся, який зник у Дніпрі кілька тижнів тому, знайшли за 50 кілометрів від містаУкраїнська

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