Втратив пам’ять: дідуся, який зник у Дніпрі кілька тижнів тому, знайшли за 50 кілометрів від міста

У цей день чоловік вийшов з дому на вулиці Миколи Руденка і не повернувся. Його шукали рідні, правоохоронці і небайдужі громадяни.
У вівторок, 7 листопада, стало відомо, що пенсіонера знайшли за 50 кілометрів від Дніпра – у Синельниковому.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Відомо, що Євгенія Феофановича виявили в Іларіоновому, а звідти як невідомого доставили до Синельникового. Чоловік втратив пам’ять.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині мама розшукує 15-річну доньку.
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