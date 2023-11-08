У Дніпрі чоловік вистрибнув з вікна 7-го поверху: що з ним

Чоловік дивом вижив.

У Дніпрі на вулиці Максима Дія стався жахливий інцидент – там чоловік вистрибнув з вікна 7-го поверху.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що чоловіку десь 35-40 років.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.

Журналісту dnepr.info підтвердили цю інформацію. Та повідомили, що містянин живий, його з травмами госпіталізували до лікарні.

Усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 13-річна дівчинка намагалася звести рахунки з життям через оцінки.

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