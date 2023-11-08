У Дніпрі чоловік вистрибнув з вікна 7-го поверху: що з ним

У Дніпрі на вулиці Максима Дія стався жахливий інцидент – там чоловік вистрибнув з вікна 7-го поверху.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що чоловіку десь 35-40 років.
Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.
Журналісту dnepr.info підтвердили цю інформацію. Та повідомили, що містянин живий, його з травмами госпіталізували до лікарні.
Усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 13-річна дівчинка намагалася звести рахунки з життям через оцінки.
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Александра Лучка
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