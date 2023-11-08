В Днепре сообщили о взрывчатке в ДНУ: что известно

Сегодня, 8 ноября, в Днепре сообщили о минировании одного из корпусов Днепровского национального университета им. О. Гончара.
Отмечается, что письмо от «минера» поступило на электронный адрес вуза.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Студентов и преподавателей эвакуировали из здания. В настоящее время на месте работают взрывотехники.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info подтвердили информацию, идет проверка.
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