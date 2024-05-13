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На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 15-річну дівчину

Сьогодні 09:22
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Новости Днепра про На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 15-річну дівчину

Поліцейські Синельниківщини розшукують 15-річну Анжеліку Завгородню.

Відомо, що 12 травня дівчина пішла з дому у с. Вишневецьке та наразі її місцеперебування невідоме.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 17-18 років, зріст 165 см, волосся довге темне, очі карі.

Якщо ви бачили Анжеліку чи знаєте, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 068-562-33-73,102!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині поліцейські розшукують 31-річного чоловіка: переховується з 2023 року.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 15-річну дівчинуУкраїнська

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