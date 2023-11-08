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На укрытиях в Днепре появились «мотивационные» таблички

Сегодня 17:36
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В Днепре на модульных укрытиях появились таблички.

Новости Днепра про На укрытиях в Днепре появились

Это произошло после истории с закрытыми укрытиями, когда горожане сообщали, что не смогли туда попасть во время трехчасовой тревоги и взрывов. Впрочем, оказалось, что замков на дверях хранилищ нет, так что зайти можно было.

Теперь на стенах повесили таблички, где днепрян призывают действовать увереннее и не бояться давить на ручку. «Мотивационные» открытки развесили на всех 80 бетонных укрытиях, которые уже успели разместить на улицах Днепра.

Новости Днепра про На укрытиях в Днепре появились

В то же время горожан призывают не забывать о правилах поведения и не сорить внутри хранилищ.

К сожалению, все чаще ими пользуются не по назначению. Некоторые из укрытий превратились в общественные туалеты. Их, конечно, убирают, но не всегда успевают это сделать вовремя.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре в одном из парков снова засияла ретро-гирлянда.

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