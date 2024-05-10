У Дніпрі на Підстанції на місці колишньої промбази збудують новий величезний ЖК

У Дніпрі запланували будівництво ще одного великого ЖК.

На Підстанції планують збудувати новий масштабний житловий комплекс. Його проєкт презентували на черговій містобудівній раді, пише Міський сайт.

Житловий комплекс матиме відразу дві адреси – тупик Запорізький, 5 та вул. Шинна, 21. Зазначається, що ЖК розташовані на двох великих земельних ділянках з тильного боку “Дафі”.

16 тисяч квадратних метрів нині зайняті колишньою промисловою базою, біля якої гаражі та СТО.

Замовник проєкту має вирішувати питання виносу і цих гаражів, і розташованої по сусідству газозаправної станції, – зазначили архітектори.

Майбутній ЖК матиме відразу шість секцій. Перші дві – хмарочоси на 19 та 24 поверхи. Дорога до ЖК буде пролягати з боку Запорізького тупика. Стилобатна частина будинків стане торговою зоною, а другий поверх віддадуть під офіси та комори для мешканців.

Третя та четверта секції будуть нижчими – на 9 поверхів. Нарешті, секції 5 та 6 – 11-поверхові, на їх перших поверхах плануються паркінг, торгові установи та дитячий клуб.

У ЖК мають розмістити 720 квартир, з яких 572 – однокімнатні, 84 – на дві кімнати, 64 на три. Загалом новоселами зможуть стати 1546 людей.

Не забули про паркінг, який матиме 471 місце для машин у підземній стоянці та ще 57 на відкритій території. Буде також велосипедне паркування на 380 місць.

Дитячий майданчик та дитячий клуб, що частково виконує функції дитсадка. Майданчики для занять спортом та для дозвілля. Тішити погляд і легені мешканців буде озеленення на сумарній площі 10 тисяч квадратних метрів. А безпеку людям гарантує укриття, яке також планується при цьому ЖК, – зазначає архітектор.

Серед можливих проблем назвали проблему освітленості квартир, достатності паркомісць та спортмайданчик, який не відповідає нормативам. На думку розробників проєкту, жителі комплексу натомість зможуть ходити до сусіднього парку.

Крім цього, є занепокоєння щодо того, чи вистачить місць для дітей у сусідніх школах та дитсадках, позаяк комплекс буде густонаселеним.

Частина архітекторів рекомендувала переробити проєкт з урахуванням принципів квартальної забудови, – зазначають ЗМІ.

Коли почнеться будівництво – не уточнюється.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: