Ворог ввечері вдарив по Нікополю дронами-камікадзе

Про чергову атаку ворога повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Вчора до пізнього вечора російська армія била по Нікополю дронами-камікадзе. Атакувала ще 4 рази. Пошкоджені 2 приватні будинки та інфраструктурний об’єкт, — йдеться у дописі очільника ОВА.
Загиблих та постраждалих немає.
В цілому, ніч в місті та Дніпропетровській області минула без обстрілів.
Вчора ми писали про те, що в Дніпровському районі підрозділом Повітряне командування “Схід” було знищено керовану авіаційну ракету Х-59/69.
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