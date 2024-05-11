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Ворог ввечері вдарив по Нікополю дронами-камікадзе

Сьогодні 08:17
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Окупанти вчора до пізнього вечора били по Нікополю.

Новости Днепра про Ворог ввечері вдарив по Нікополю дронами-камікадзе

Про чергову атаку ворога повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вчора до пізнього вечора російська армія била по Нікополю дронами-камікадзе. Атакувала ще 4 рази. Пошкоджені 2 приватні будинки та інфраструктурний об’єкт, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Загиблих та постраждалих немає.

В цілому, ніч в місті та Дніпропетровській області минула без обстрілів.

Вчора ми писали про те, що в Дніпровському районі підрозділом Повітряне командування “Схід” було знищено керовану авіаційну ракету Х-59/69.

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