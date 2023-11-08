Під Дніпром водійка наїхала на речі старенької бабусі, яка стояла біля зупинки, та поїхала геть

Під Дніпром водійка переїхала речі старенької бабусі, яка стояла на зупинці.

Свідками цієї події стали місцеві мешканці. Як розповіла пані Анна, яка була поруч із постраждалою, бабуся стояла на зупинці поблизу супермаркету АТБ. За словами жінки, це локація, де зазвичай багато людей. Спочатку власниця авто припаркувалася біля самого входу до магазину, а потім, коли виїжджала на дорогу, переїхала візок з продуктами пенсіонерки, яка стояла обабіч шляху

Доброго дня! Може хтось впізнає авто своєї сусідки ? Ця “особа” наїхала на речі старенької бабусі яка стояла на зупинці біля АТБ! Навіть не вийшла з машини швидко поїхала! Бабуся залишилась плакати біля своїх роздавлених речей. Якщо хтось впізнав, напишіть, будь ласка, в особисті повідомлення, – зазначила пані Анна у Facebook-спільноті Об’єднана Територіальна Громада” Обухівки – Миколаївки”.

Як уточнили свідки події, це була металева тачка з продуктами, де лежав великий пакет. Тож водійка не могла не помітити, що переїхала чужі речі.

Анна розповіла, що заспокоїла розгублену бабусю та відвезла додому.

Місцеві обурені вчинком водійки та вважають, що вона мала хоча б вибачитися перед старенькою.

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