Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Під Дніпром водійка наїхала на речі старенької бабусі, яка стояла біля зупинки, та поїхала геть

Під Дніпром водійка наїхала на речі старенької бабусі, яка стояла біля зупинки, та поїхала геть

Сьогодні 14:57
просмотров

Під Дніпром водійка переїхала речі старенької бабусі, яка стояла на зупинці.

Новости Днепра про Під Дніпром водійка наїхала на речі старенької бабусі, яка стояла біля зупинки, та поїхала геть

Свідками цієї події стали місцеві мешканці. Як розповіла пані Анна, яка була поруч із постраждалою, бабуся стояла на зупинці поблизу супермаркету АТБ. За словами жінки, це локація, де зазвичай багато людей. Спочатку власниця авто припаркувалася біля самого входу до магазину, а потім, коли виїжджала на дорогу, переїхала візок з продуктами пенсіонерки, яка стояла обабіч шляху

Доброго дня! Може хтось впізнає авто своєї сусідки ? Ця “особа” наїхала на речі старенької бабусі яка стояла на зупинці біля АТБ! Навіть не вийшла з машини швидко поїхала! Бабуся залишилась плакати біля своїх роздавлених речей. Якщо хтось впізнав, напишіть, будь ласка, в особисті повідомлення, – зазначила пані Анна у Facebook-спільноті Об’єднана Територіальна Громада” Обухівки – Миколаївки”.

Як уточнили свідки події, це була металева тачка з продуктами, де лежав великий пакет. Тож водійка не могла не помітити, що переїхала чужі речі.

Анна розповіла, що заспокоїла розгублену бабусю та відвезла додому. 

Місцеві обурені вчинком водійки та вважають, що вона мала хоча б вибачитися перед старенькою.

Новости Днепра про Під Дніпром водійка наїхала на речі старенької бабусі, яка стояла біля зупинки, та поїхала геть

Новости Днепра про Під Дніпром водійка наїхала на речі старенької бабусі, яка стояла біля зупинки, та поїхала геть

 

Читайте також:

Новости Днепра про Під Дніпром водійка наїхала на речі старенької бабусі, яка стояла біля зупинки, та поїхала гетьУкраїнська Новости Днепра про Під Дніпром водійка наїхала на речі старенької бабусі, яка стояла біля зупинки, та поїхала гетьРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі відкрився ще один Макдональдс
Новини Дніпра
Сьогодні 15:57
У Дніпрі відкрився ще один Макдональдс

У Дніпрі мережа ресторанів швидкого харчування відкрила ще одну точку.

Прогноз щодо блеакауту 2023: коментарі експертів
Новини Дніпра
Сьогодні 15:42
Прогноз щодо блеакауту 2023: коментарі експертів

Практично щоночі агресор направляє на нашу область та місто Дніпро…

У Дніпрі поліція розшукує безвісти зниклих чоловіків: фото та прикмети
Новини Дніпра
Сьогодні 14:11
У Дніпрі поліція розшукує безвісти зниклих чоловіків: фото та прикмети

Придивіться уважно до фото!

“Маскування від ТЦК”: у Дніпрі помітили дивний транспортний засіб (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 14:02
“Маскування від ТЦК”: у Дніпрі помітили дивний транспортний засіб (ВІДЕО)

У Дніпрі помітили людину-"бойлер".

Наверх