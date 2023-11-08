Под Днепром водитель наехала на вещи бабушки, стоявшей у остановки, и уехала прочь

Под Днепром водитель переехала вещи старушки, стоявшей на остановке.

Свидетелями этого события стали местные жители. Как рассказала Анна, которая была рядом с пострадавшей, бабушка стояла на остановке возле супермаркета АТБ. По словам женщины, это локация, где обычно много людей. Сначала владелица авто припарковалась у самого входа в магазин, а потом, когда выезжала на дорогу, переехала тележку с продуктами пенсионерки.

День добрый! Может кто-то узнает авто своей соседки? Эта «особь» наехала на вещи старушки стоящей на остановке возле АТБ! Даже не вышла из машины быстро уехала! Бабушка осталась плакать возле своих раздавленных вещей. Если кто-то узнал, напишите, пожалуйста, в личные сообщения, — отметила Анна в Facebook-сообществе Объединенная Территориальная Громада «Обуховки — Николаевки».

Как уточнили свидетели происшествия, это была металлическая тачка с продуктами, в которых лежал большой пакет. Так что водитель не могла не заметить, что переехала чужие вещи.

Анна рассказала, что успокоила растерянную бабушку и отвезла домой.

Местные возмущены поступком водительницы и считают, что она должна хотя бы извиниться перед бабушкой.

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