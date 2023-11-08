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  • Десятки “світлячків”: у Дніпрі в одному із парків знову засяяла ретро-гірлянда (ФОТО)

Десятки “світлячків”: у Дніпрі в одному із парків знову засяяла ретро-гірлянда (ФОТО)

Сьогодні 17:18
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Цей парк дуже люблять мешканці та гості Дніпра.

Новости Днепра про Десятки

У Дніпрі у парку ім. Писаржевського, що на проспекті Богдана Хмельницького, нещодавно знову засяяла ретро-гірлянда.

Про це повідомили у департаменті парків та рекреації Дніпровської міської ради. 

Гірлянду нещодавно відновили, вона знов створює атмосферу затишку та гармонії для містян, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Десятки

Новости Днепра про Десятки

Це дуже атмосферне місце.

Новости Днепра про Десятки

Новости Днепра про Десятки

Якщо у вас є бажання та дозволить погода, запросіть рідних чи друзів на прогулянку до парку!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у центрі Дніпра посеред листопада розквітла різнокольорова галявина (ФОТО).

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