Десятки “світлячків”: у Дніпрі в одному із парків знову засяяла ретро-гірлянда (ФОТО)

У Дніпрі у парку ім. Писаржевського, що на проспекті Богдана Хмельницького, нещодавно знову засяяла ретро-гірлянда.
Про це повідомили у департаменті парків та рекреації Дніпровської міської ради.
Гірлянду нещодавно відновили, вона знов створює атмосферу затишку та гармонії для містян, – йдеться у повідомленні.
Це дуже атмосферне місце.
Якщо у вас є бажання та дозволить погода, запросіть рідних чи друзів на прогулянку до парку!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у центрі Дніпра посеред листопада розквітла різнокольорова галявина (ФОТО).
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