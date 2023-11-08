Десятки «светлячков»: в Днепре в одном из парков снова засияла ретро-гирлянда (ФОТО)

В Днепре в парке им. Писаржевского, что на проспекте Богдана Хмельницкого, недавно снова засияла ретро-гирлянда.
Об этом сообщили в департаменте парков и рекреации Днепровского городского совета.
Гирлянду недавно восстановили, она вновь создает атмосферу уюта и гармонии для горожан, – говорится в сообщении.
Это очень атмосферное место.
Если у вас есть желание и позволит погода, пригласите родных или друзей на прогулку в парк!
Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра посреди ноября расцвела разноцветная лужайка (ФОТО).
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