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В центре Днепра посреди ноября расцвела разноцветная лужайка (ФОТО)

Сегодня 17:00
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Такое природное чудо можно увидеть в парке Глобы.

Новости Днепра про В центре Днепра посреди ноября расцвела разноцветная лужайка (ФОТО)

В этом году осень удивительно теплая, даже ноябрь радует нас солнечными днями.

Такая погода отразилась и на природе – до сих пор можно встретить «весенних бабочек» или, например, увидеть, как цветут розы.

Но это еще не все – в Днепре в парке Глобы расцвела разноцветная лужайка.

Новости Днепра про В центре Днепра посреди ноября расцвела разноцветная лужайка (ФОТО)

Новости Днепра про В центре Днепра посреди ноября расцвела разноцветная лужайка (ФОТО)

Новости Днепра про В центре Днепра посреди ноября расцвела разноцветная лужайка (ФОТО)

Там очень много разных цветов, которые обычно уже «спят» в такую пору.

Новости Днепра про В центре Днепра посреди ноября расцвела разноцветная лужайка (ФОТО)

Новости Днепра про В центре Днепра посреди ноября расцвела разноцветная лужайка (ФОТО)

Новости Днепра про В центре Днепра посреди ноября расцвела разноцветная лужайка (ФОТО)

Если у вас есть возможность – скорее отправляйтесь в парк на прогулку!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре анонсировали последнюю рабочую субботу в ботсаду: когда можно посмотреть на редкие растения.

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Новости Днепра про В центре Днепра посреди ноября расцвела разноцветная лужайка (ФОТО)Українська Новости Днепра про В центре Днепра посреди ноября расцвела разноцветная лужайка (ФОТО)Русский

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