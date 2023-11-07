В центре Днепра посреди ноября расцвела разноцветная лужайка (ФОТО)

Такое природное чудо можно увидеть в парке Глобы.

В этом году осень удивительно теплая, даже ноябрь радует нас солнечными днями.

Такая погода отразилась и на природе – до сих пор можно встретить «весенних бабочек» или, например, увидеть, как цветут розы.

Но это еще не все – в Днепре в парке Глобы расцвела разноцветная лужайка.

Там очень много разных цветов, которые обычно уже «спят» в такую пору.

Если у вас есть возможность – скорее отправляйтесь в парк на прогулку!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре анонсировали последнюю рабочую субботу в ботсаду: когда можно посмотреть на редкие растения.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: