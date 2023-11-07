В центре Днепра посреди ноября расцвела разноцветная лужайка (ФОТО)

В этом году осень удивительно теплая, даже ноябрь радует нас солнечными днями.
Такая погода отразилась и на природе – до сих пор можно встретить «весенних бабочек» или, например, увидеть, как цветут розы.
Но это еще не все – в Днепре в парке Глобы расцвела разноцветная лужайка.
Там очень много разных цветов, которые обычно уже «спят» в такую пору.
Если у вас есть возможность – скорее отправляйтесь в парк на прогулку!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре анонсировали последнюю рабочую субботу в ботсаду: когда можно посмотреть на редкие растения.
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