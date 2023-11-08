Гибель помощника Залужного: какие версии рассматривает ГБР

Вечером 6 ноября под Киевом от подрыва гранаты погиб 39-летний майор Геннадий Частяков – помощник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Взрывное устройство находилось в одном из подарков ко дню рождения, который в этот день отмечал погибший.

7 ноября дело было направлено в Государственное бюро расследований. Стало известно, какие версии по поводу гибели Частякова рассматривает Бюро.

Как рассказала советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, главной версией причины гибели помощника Залужного рассматривают несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами.

По версии следствия, произошел несчастный случай в результате неосторожного обращения с взрывным устройством, – отметила она.

Сапьян добавила, что в уголовном производстве также рассматриваются другие возможные версии:

убийство по заказу спецслужб рф;

убийство на почве неприязненных отношений;

попытка убийства спецслужбами рф другого офицера Аппарата Главнокомандующего ВС Украины.

Досудебное следствие продолжается, работники Бюро устанавливают все факты, связанные с трагическим событием.

Напомним, ранее мы писали, что в МВД опубликовали новые данные по поводу гибели помощника Залужного.

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