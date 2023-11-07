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  • У центрі Дніпра посеред листопада розквітла різнокольорова галявина (ФОТО)

У центрі Дніпра посеред листопада розквітла різнокольорова галявина (ФОТО)

Сьогодні 17:00
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Таке природне чудо можна побачити у парку Глоби.

Новости Днепра про У центрі Дніпра посеред листопада розквітла різнокольорова галявина (ФОТО)

Цього року осінь видалася напрочуд теплою, навіть листопад радує нас сонячними днями.

Така погода відобразилася і на природі – досі можна зустріти “весняних метеликів” чи, наприклад, побачити, як квітнуть троянди.

Але це ще не все – у Дніпрі у парку Глоби розквітла різнокольорова галявина.

Новости Днепра про У центрі Дніпра посеред листопада розквітла різнокольорова галявина (ФОТО)

Новости Днепра про У центрі Дніпра посеред листопада розквітла різнокольорова галявина (ФОТО)

Новости Днепра про У центрі Дніпра посеред листопада розквітла різнокольорова галявина (ФОТО)

Там дуже багато різних квіточок, які зазвичай вже “сплять” у таку пору.

Новости Днепра про У центрі Дніпра посеред листопада розквітла різнокольорова галявина (ФОТО)

Новости Днепра про У центрі Дніпра посеред листопада розквітла різнокольорова галявина (ФОТО)

Новости Днепра про У центрі Дніпра посеред листопада розквітла різнокольорова галявина (ФОТО)

Якщо у вас є можливість – скоріше вирушайте у парк на прогулянку!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі анонсували останню робочу суботу у ботсаду: коли можна подивитися на рідкісні рослини.

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Новости Днепра про У центрі Дніпра посеред листопада розквітла різнокольорова галявина (ФОТО)Українська

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