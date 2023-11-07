У мережі показали, як раніше виглядали тролейбуси, що курсували вулицями Дніпра (ФОТО)

До річниці у департаменті транспорту підготували кілька цікавих фактів про цей громадський транспорт та показали, які тролейбуси раніше курсували вулицями міста.
Перші тролейбуси у Дніпрі вирушили у рейси 7 листопада 1947 року. Чотири машини курсували від хлібозаводу до вул. Барикадної.
До цієї події готувалися рік: ставили опори, облаштовували контактну мережу, навчали працівників ремонту та експлуатації тролейбусів.
Поступово кількість тролейбусних маршрутів збільшувалася, оновлювали рухомий склад.
Сьогодні у Дніпрі працює 21 тролейбусний маршрут. Їхню роботу забезпечують 225 водіїв та 126 кондукторів. Загальна протяжність тролейбусної електромережі – близько 206 км.
Цікавий факт: сучасні лазурові з білою хвилею тролейбуси мають власний «фірмовий» дизайн. Він надихнув українського виробника іграшок на створення дніпровського тролейбуса у мініатюрі – він у 75 разів менший за свого «старшого брата». Знайти таку іграшку можна на полицях дитячих магазинів!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у мережі показали найпопулярніший фотосалон Дніпра: як він виглядав (ФОТО).
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