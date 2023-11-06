У Дніпрі виплачують матеріальну допомогу на лікування: хто може отримати та які документи треба

Максимальний розмір матдопомоги – десять прожиткових мінімумів. На сьогодні це близько 25 тис. грн.

Дніпряни, а також переселенці, які зареєстровані у місті, мають право отримати адресну матеріальну допомогу на ліки та лікування. Вона виплачується в рамках муніципальної Комплексної програми соціального захисту мешканців.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Це може бути допомога на проведення різних операцій, реабілітації, лікування дорослих чи дітей із інвалідністю. На жаль, бувають і такі випадки, як проведення вартісної хіміотерапії, – зазначила начальниця управління соціального захисту департаменту соціальної політики ДМР Ірина Максименко.

Щоб отримати згадану матеріальну допомогу, містянин має подати:

заяву на ім’я міського голови Бориса Філатова;

оригінал медичної довідки, де зазначено, на що саме він просить матеріальну допомогу;

довідку про свої доходи та членів родини, які зареєстровані з ним за однією адресою;

паспорт, ідентифікаційний код та рахунок, на який перераховуватиметься допомога.

Заяву та пакет документів на отримання згаданої матеріальної допомоги можна принести до Дніпровської міської ради за адресою: просп. Дмитра Яворницького, 75. Або надіслати поштою. Також документи приймають в управлінні соціального захисту департаменту соціальної політики міськради (вул. Шевченка, 11).

Розмір матеріальної допомоги призначається на засіданні міської комісії. Максимальний розмір матдопомоги – десять прожиткових мінімумів. На сьогодні це близько 25 тис. грн.

Наш департамент попередньо опрацьовує подані пакети документів і виносить на розгляд відповідної комісії. Колегіально на засіданні визначається сума матеріальної допомоги, враховуючи складність життєвої ситуації, – зазначили у міській раді.

З початку року у Дніпрі матеріальну допомогу на ліки та лікування отримали більше ніж 4 тис. осіб на загальну суму майже 28 млн грн. Йдеться зокрема і про людей, які постраждали через ворожі ракетні обстріли. На сьогодні таку допомогу отримали 66 осіб.

Читайте також:

Українська

Автор: