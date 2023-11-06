Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі виплачують матеріальну допомогу на лікування: хто може отримати та які документи треба

У Дніпрі виплачують матеріальну допомогу на лікування: хто може отримати та які документи треба

Сьогодні 16:50
просмотров

Максимальний розмір матдопомоги – десять прожиткових мінімумів. На сьогодні це близько 25 тис. грн.

Новости Днепра про У Дніпрі виплачують матеріальну допомогу на лікування: хто може отримати та які документи треба

Дніпряни, а також переселенці, які зареєстровані у місті, мають право отримати адресну матеріальну допомогу на ліки та лікування. Вона виплачується в рамках муніципальної Комплексної програми соціального захисту мешканців.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Це може бути допомога на проведення різних операцій, реабілітації, лікування дорослих чи дітей із інвалідністю. На жаль, бувають і такі випадки, як проведення вартісної хіміотерапії, – зазначила начальниця управління соціального захисту департаменту соціальної політики ДМР Ірина Максименко.

Щоб отримати згадану матеріальну допомогу, містянин має подати:

  • заяву на ім’я міського голови Бориса Філатова;
  • оригінал медичної довідки, де зазначено, на що саме він просить матеріальну допомогу;
  • довідку про свої доходи та членів родини, які зареєстровані з ним за однією адресою;
  • паспорт, ідентифікаційний код та рахунок, на який перераховуватиметься допомога.

Заяву та пакет документів на отримання згаданої матеріальної допомоги можна принести до Дніпровської міської ради за адресою: просп. Дмитра Яворницького, 75. Або надіслати поштою. Також документи приймають в управлінні соціального захисту департаменту соціальної політики міськради (вул. Шевченка, 11).

Розмір матеріальної допомоги призначається на засіданні міської комісії. Максимальний розмір матдопомоги – десять прожиткових мінімумів. На сьогодні це близько 25 тис. грн.

Наш департамент попередньо опрацьовує подані пакети документів і виносить на розгляд відповідної комісії. Колегіально на засіданні визначається сума матеріальної допомоги, враховуючи складність життєвої ситуації, – зазначили у міській раді.

З початку року у Дніпрі матеріальну допомогу на ліки та лікування отримали більше ніж 4 тис. осіб на загальну суму майже 28 млн грн. Йдеться зокрема і про людей, які постраждали через ворожі ракетні обстріли. На сьогодні таку допомогу отримали 66 осіб.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі виплачують матеріальну допомогу на лікування: хто може отримати та які документи требаУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Як 40 років тому виглядав фонтан-символ Дніпра (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 15:52
Як 40 років тому виглядав фонтан-символ Дніпра (ФОТО)

У Дніпрі є кілька місць через зникнення яких досі сумують…

120 млн обороту: у Дніпрі підпільно виготовляли кальянний тютюн та рідину для електронних сигарет
Новини Дніпра
Сьогодні 15:51
120 млн обороту: у Дніпрі підпільно виготовляли кальянний тютюн та рідину для електронних сигарет

У Дніпрі викрили підпільне виробництво тютюну для кальянів.

У Дніпрі 19-річна дівчина вбила свого 40-річного співмешканця: коментар поліції
Новини Дніпра
Сьогодні 15:16
У Дніпрі 19-річна дівчина вбила свого 40-річного співмешканця: коментар поліції

Зловмисницю затримали. Тепер їй загрожує покарання у вигляді до 15…

У Дніпрі пішов з життя відомий театральний актор
Новини Дніпра
Сьогодні 15:12
У Дніпрі пішов з життя відомий театральний актор

У Дніпрі пішов з життя легендарний театральний актор.

Наверх