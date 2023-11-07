У центрі Дніпра дівчата в купальниках закликають перехожих принизити ляльку президента РФ (ВІДЕО)

У центрі Дніпра помітили дівчат у купальниках, які тягали за собою ляльку, що символізує президента РФ. Вони пропонували перехожим зробити з ним все, що їм хочеться. Відео виклали у соцмережах.
Найімовірніше, цей перфоманс вирішили провернути для відео, яке потім ми побачимо десь в ТікТок.
Втім, думки дніпрян щодо доцільності такого перфомансу розділилися. Люди вважають, що дівчата можуть займатися чимось кориснішим і було б краще, якби вони одягнулися в національний одяг та заспівали різдвяні пісні. Дніпряни досить різко розкритикували дії незнайомок. Містяни вважають, що це перемогу над Росією не наблизить.
Решта впевнена, що якщо у дівчат є час та сили, то хай займаються чим хочуть, поки це не шкодить іншим.
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