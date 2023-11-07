На Дніпропетровщині під час пожежі ледь не загинули жінка та двоє дітей

Будь ласка, будьте обережні з вогнем!

Учора, 6 листопада, о 22:21 на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Озерна селища Широке Криворізького району.

Рятувальники оперативно прибули на місце, там вони з’ясували, що на території приватного домоволодіння горить одноповерховий житловий будинок.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Під час проведення розвідки ДСНС-ники виявили в будинку 34-річну жінку та двох дітей – 12-річну дівчинку та 3-річного хлопчика. Їх вивели на свіже повітря.

Пожежу локалізували о 22:38 та ліквідували о 22:48. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку в будинку на площі 2 кв. м.

До гасіння займання залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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