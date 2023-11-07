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  • В центре Днепра девушки в купальниках призывают прохожих унизить куклу президента РФ (ВИДЕО)

В центре Днепра девушки в купальниках призывают прохожих унизить куклу президента РФ (ВИДЕО)

Сегодня 16:36
просмотров

Что-то странное происходило в центре Днепра.

Новости Днепра про В центре Днепра девушки в купальниках призывают прохожих унизить куклу президента РФ (ВИДЕО)

В центре Днепра заметили девушек в купальниках, таскавших за собой куклу, символизирующую президента РФ. Они предлагали прохожим сделать с ним все, что им хочется. Видео выложили в соцсетях.

Скорее всего, этот перфоманс решили провернуть для видео, которое потом мы увидим где-нибудь в ТикТок.

Впрочем, мнения днепрян по поводу целесообразности такого перфоманса разделились. Люди считают, что девушки могут заниматься чем-нибудь полезнее и было бы лучше, если бы они оделись в национальную одежду и спели рождественские песни. Днепряне довольно резко раскритиковали действия незнакомок. Горожане считают, что это победу над Россией не приблизит.

Остальные уверены, что если у девушек есть время и силы, то пусть занимаются чем, хотят, пока это не вредит другим.

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