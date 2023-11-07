В центре Днепра девушки в купальниках призывают прохожих унизить куклу президента РФ (ВИДЕО)

В центре Днепра заметили девушек в купальниках, таскавших за собой куклу, символизирующую президента РФ. Они предлагали прохожим сделать с ним все, что им хочется. Видео выложили в соцсетях.
Скорее всего, этот перфоманс решили провернуть для видео, которое потом мы увидим где-нибудь в ТикТок.
Впрочем, мнения днепрян по поводу целесообразности такого перфоманса разделились. Люди считают, что девушки могут заниматься чем-нибудь полезнее и было бы лучше, если бы они оделись в национальную одежду и спели рождественские песни. Днепряне довольно резко раскритиковали действия незнакомок. Горожане считают, что это победу над Россией не приблизит.
Остальные уверены, что если у девушек есть время и силы, то пусть занимаются чем, хотят, пока это не вредит другим.
Читайте также:
Автор:
В Никополе травмировался подросток, пытавшийся открыть старый противогаз.
Жители Днепра своеобразно отметили самый страшный праздник года.
В течение этой недели в Днепре будут отключать свет.
В супермаркете Днепра заметили мужчину, который носил фашистскую свастику на…
Эти таблички разместили, чтобы люди знали, что в железобетонное укрытие можно попасть круглосуточно.
За неделю уровень заболеваемости COVID-19 почти не вырос, но от осложнений болезни умерло пять человек.
С началом отопительного сезона те, кто получал субсидию в прошлом году автоматически будут получать ее и в этом году. Также все желающие получать помощь на оплату коммуналки могут подать заявление. В таком случае, субсидия будет насчитываться с календарного начала отопительного…
Маршрутчик совершил довольно опасный манёвр на дороге.
Такое природное чудо можно увидеть в парке Глобы.
В каком состоянии пострадавший – неизвестно.
В Днепре ссорятся из-за матерей, которые влезают на детские игровые конструкции вместе со своими малышами.
Личность погибшего установили.
В центре Днепра возле одного из азиатских ресторанов появилась необычная инсталляция: дерево, украшенное алыми лентами.
Сегодня, 7 ноября, днепровскому троллейбусному движению исполнилось 76 лет.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!