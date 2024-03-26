Эксперт рассказал, за сколько может долететь до Днепра новая российская ракета «Циркон»

Эксперты допустили, за сколько будет долетать до Днепра и других городов "Циркон", которым начали обстреливать Украину россияне.

«Циркон» – новая ракета, которой россияне начали обстреливать Украину. Военные эксперты говорят, что впервые «Циркон» РФ пустила по Киеву во время обстрела 7 февраля 2024 года.

25 марта во время очередной ракетной атаки на Киев появилась информация, что россияне снова могли применить 3М22 «Циркон». К счастью, в столице ракету удалось вовремя сбить. Но даже ее обломки нанесли немалый урон — разрушен трехэтажный корпус художественного училища.

Иван Киричевский в эфире «Радио Свобода» рассказал, за сколько ориентировочно «Цирконы» могут долетать до городов Украины.

По информации россиян, это гиперзвуковая ракета. Ее точную скорость пока подтвердить нельзя, однако из Крыма в Киев она добралась за считанные минуты. Это противокорабельная ракета с воздушно-ракетным двигателем, способная маневрировать. Предназначена для поражения кораблей (фрегатов, авианосцев) и наземных объектов.

Из оккупированного Крыма в областные центры, в том числе и Днепр, она долетит в считанные минуты. Опасность этого оружия в том, что заметить ракету можно только после запуска. То есть времени спрятаться маловато. Сбивать «Цирконы» могут только системы Patriot, который в Украине до сих пор мало.

До Киева «Циркон» долетит через 3,5 мин. У жителей Днепра еще меньше времени укрыться, расстояние до областного центра ракета преодолеет через 2,5 минуты. Меньше времени на размышления у жителей Одессы — время подлета из Крыма всего 1 минута.

Больше всего «повезло» жителям Львова, туда ракета доберется через 5,3 мин.

Несмотря на то, что россияне называют «Циркон» точной и гиперзвуковой ракетой, аналитики в этом очень сомневаются. Бесспорно, она достаточно быстра, но заявленные данные могут быть преувеличены. Есть вопросы и к точности. Поскольку это противокорабельная ракета, то создавалась для ударов по морским целям. Такие цели поразить гораздо легче, чем наземные.

Вполне возможно, что «Циркон» достаточно неточна, как и советская Х-22, наделавшая немало бед для жителей Украины.

Напомним, ранее эксперты подсчитали за сколько ориентировочно может долететь до Днепра российский гиперзвуковой «Кинжал».

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