В сети показали, как раньше выглядели троллейбусы, которые курсировали по улицам Днепра (ФОТО)

К годовщине в департаменте транспорта подготовили несколько интересных фактов об этом общественном транспорте и показали, какие троллейбусы раньше курсировали по улицам города.
Первые троллейбусы в Днепре отправились в рейсы 7 ноября 1947 года. Четыре машины курсировали от хлебозавода до ул. Баррикадной.
К этому событию готовились год: ставили опоры, обустраивали контактную сеть, обучали работников ремонту и эксплуатации троллейбусов.
Постепенно количество троллейбусных маршрутов увеличивалось, обновляли подвижной состав.
Сегодня в Днепре работает 21 троллейбусный маршрут. Их работу обеспечивают 225 водителей и 126 кондукторов. Общая протяженность троллейбусной электросети – около 206 км.
Интересный факт: современные лазурные с белой волной троллейбусы имеют свой «фирменный» дизайн. Он вдохновил украинского производителя игрушек на создание днепровского троллейбуса в миниатюре – он в 75 раз меньше своего «старшего брата». Найти такую игрушку можно на полках детских магазинов!
Напомним, ранее мы писали, что в сети показали самый популярный фотосалон Днепра: как он выглядел (ФОТО).
Читайте также:
Автор:
В центре Днепра возле одного из азиатских ресторанов появилась необычная…
Юбиляра поздравил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Найдя старые игрушки на антресолях или в самом дальнем углу…
Скандал с Ириной Фарион не утихает.
Личность погибшего установили.
В центре Днепра возле одного из азиатских ресторанов появилась необычная инсталляция: дерево, украшенное алыми лентами.
В социальной сети жители Днепра вспомнили о самом популярном фотосалоне города. Назывался он «Силуэт» и находился на центральном проспекте города.
В Павлограде зафиксировали случай заболевания Гепатитом А.
Юбиляра поздравил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Певица столкнулась с волной хейта.
Найдя старые игрушки на антресолях или в самом дальнем углу шкафа не спешите их выкидывать. На том, что собирали или чем игрались десятки лет назад можно заработать. Сумма зависит от состояния игрушки, ее возраста и популярности в былое время.
Скандал с Ириной Фарион не утихает.
В Никополе травмировался подросток, пытавшийся открыть старый противогаз.
На Никопольщине приостанавливает работу еще одно важное предприятие.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!