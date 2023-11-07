В сети показали, как раньше выглядели троллейбусы, которые курсировали по улицам Днепра (ФОТО)

Сегодня, 7 ноября, днепровскому троллейбусному движению исполнилось 76 лет.

К годовщине в департаменте транспорта подготовили несколько интересных фактов об этом общественном транспорте и показали, какие троллейбусы раньше курсировали по улицам города.

Первые троллейбусы в Днепре отправились в рейсы 7 ноября 1947 года. Четыре машины курсировали от хлебозавода до ул. Баррикадной.

К этому событию готовились год: ставили опоры, обустраивали контактную сеть, обучали работников ремонту и эксплуатации троллейбусов.

Постепенно количество троллейбусных маршрутов увеличивалось, обновляли подвижной состав.

Сегодня в Днепре работает 21 троллейбусный маршрут. Их работу обеспечивают 225 водителей и 126 кондукторов. Общая протяженность троллейбусной электросети – около 206 км.

Интересный факт: современные лазурные с белой волной троллейбусы имеют свой «фирменный» дизайн. Он вдохновил украинского производителя игрушек на создание днепровского троллейбуса в миниатюре – он в 75 раз меньше своего «старшего брата». Найти такую игрушку можно на полках детских магазинов!

Напомним, ранее мы писали, что в сети показали самый популярный фотосалон Днепра: как он выглядел (ФОТО).

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