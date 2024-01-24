В Днепре автомобиль с эмблемой ООН попал в ДТП: подробности

В Днепре в ДТП попал автомобиль с эмблемой ООН.

В среду, 24 января, в Днепре по улице Космической произошла авария.

Очевидцы сообщали, что возле АЗС «ОККО» не разминулись два автомобиля — один из них имел эмблему ООН.

Об этом сообщает Информатор.

Деталей о ДТП пока мало, но известно, что на месте инцидента работала патрульная полиция и что обошлось без пострадавших. На автомобиле с эмблемой ООН видимых повреждений нет, а вот Renault Megane достаточно сильно изуродован.

Вероятно, столкновение произошло тогда, когда Toyota ООН направлялась в сторону Запорожского шоссе со стороны Набережной Победы. В это время со стороны Запорожского шоссе, в сторону ж/м Победа ехал Renault Megane.

Около АЗС машины столкнулись.

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