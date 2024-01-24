У Дніпрі автівка з емблемою ООН втрапила в ДТП: подробиці

У Дніпрі в ДТП втрапила автівка з емблемою ООН.

У середу, 24 січня, у Дніпрі на вулиці Космічній сталася аварія.

Очевидці повідомляли, що біля АЗС “ОККО” не розминулися два автомобілі – один із них мав емблему ООН.

Про це зокрема повідомляє Інформатор.

Деталей про ДТП наразі мало, але відомо що на місті працювала патрульна поліція та що обійшлося без постраждалих. На автомобілі з емблемою ООН видимих пошкоджень немає, а ось Renault Megane досить сильно понівечений.

Ймовірно, зіткнення відбулося тоді, коли Toyota ООН прямувала в бік Запорізького шосе зі сторони Набережної Перемоги. У цей час зі сторони Запорізького шосе, у сторону ж/м Перемога їхав Renault Megane.

Біля АЗС автівки зіткнулися.

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