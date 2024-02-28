Экс-игрок «Днепра» теперь играет за московский футбольный клуб «Спартак-2»

Украинский футболист уехал на заработки в Москву.

22-летний Мирослав Зновенко уехал на заработки в Москву, чтобы играть за местный футбольный клуб «Спартак». Экс-воротарь «Днепра» перешел в российскую команду 5 февраля 2024 года, говорится на портале Transfermarkt.

Официально о трансфере ни команда, ни сам Мирослав не извещали, однако известно, что футболист дебютировал в товарищеском матче против «Енисея». Голкипер успел пропустить 4 гола за первые 26 минут игры, после чего его заменили, пишет сайт «Трибуна».

Известно, что за Спартак Зновенко будет играть по меньшей мере до конца 2024 года.

22-летний голкипер ранее играл, в том числе за «Днепр» и спортивный клуб «Днепр-1». На трансфер украинского футболиста в Москву отреагировал почетный президент «спортклубов» Юрий Береза, давший эмоциональный комментарий.

“Это п**дец… Десятый год идет необъявленная война этой страны уродов против Украины и, я просто не знаю, это кем нужно быть, чтобы туда поехать играть? Безумным или абсолютным дебилом. Этому Зновенку абсолютно плевать, очевидно, на свою Родину и украинскую родную землю, которая его вырастила. Абсолютная измена», – рассказал Юрий Береза.

Береза говорит, что оправдать поступок Зновенко невозможно, поскольку говорить о политической неосведомленности на 2 год полномасштабной войны и 10 лет с момента захвата Донецка, Луганска и Крыма – не стоит.

По мнению Березы, Мирослав сознательно согласился играть за команду страны, оккупировавшей его родной Луганск.

Мирослав Зновенко – что известно о футболисте?

Мирослав Зновенко родился 26 февраля 2002 года в оккупированном Луганске. Начинал карьеру в структуре «Зари», затем перебрался в «Металлист», а в 2017 году оказался в «Днепре», за который и дебютировал на взрослом уровне в сезоне 2018/2019 годов.

Мирослав также играл за «Никополь» и СК «Днепр-1», который оставил летом 2023 свободным агентом. Вратарь выступал и за молодежные сборные Украины – 4 матча за команду U-18 и 1 игра за команду U-21.

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