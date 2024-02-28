Экс-игрок «Днепра» теперь играет за московский футбольный клуб «Спартак-2»

22-летний Мирослав Зновенко уехал на заработки в Москву, чтобы играть за местный футбольный клуб «Спартак». Экс-воротарь «Днепра» перешел в российскую команду 5 февраля 2024 года, говорится на портале Transfermarkt.
Официально о трансфере ни команда, ни сам Мирослав не извещали, однако известно, что футболист дебютировал в товарищеском матче против «Енисея». Голкипер успел пропустить 4 гола за первые 26 минут игры, после чего его заменили, пишет сайт «Трибуна».
Известно, что за Спартак Зновенко будет играть по меньшей мере до конца 2024 года.
22-летний голкипер ранее играл, в том числе за «Днепр» и спортивный клуб «Днепр-1». На трансфер украинского футболиста в Москву отреагировал почетный президент «спортклубов» Юрий Береза, давший эмоциональный комментарий.
“Это п**дец… Десятый год идет необъявленная война этой страны уродов против Украины и, я просто не знаю, это кем нужно быть, чтобы туда поехать играть? Безумным или абсолютным дебилом. Этому Зновенку абсолютно плевать, очевидно, на свою Родину и украинскую родную землю, которая его вырастила. Абсолютная измена», – рассказал Юрий Береза.
Береза говорит, что оправдать поступок Зновенко невозможно, поскольку говорить о политической неосведомленности на 2 год полномасштабной войны и 10 лет с момента захвата Донецка, Луганска и Крыма – не стоит.
По мнению Березы, Мирослав сознательно согласился играть за команду страны, оккупировавшей его родной Луганск.
Мирослав Зновенко родился 26 февраля 2002 года в оккупированном Луганске. Начинал карьеру в структуре «Зари», затем перебрался в «Металлист», а в 2017 году оказался в «Днепре», за который и дебютировал на взрослом уровне в сезоне 2018/2019 годов.
Мирослав также играл за «Никополь» и СК «Днепр-1», который оставил летом 2023 свободным агентом. Вратарь выступал и за молодежные сборные Украины – 4 матча за команду U-18 и 1 игра за команду U-21.
Читайте также:
Автор:
30 лет назад, в феврале 1994 года жительница Днепра Оксана…
Сегодня СК "Днепр-1" сыграл первый матч в чемпионате после зимней…
СК "Днепр-1" решил вопрос с задолженностью перед бывшим тренером команды…
СК Днепр-1 обыграл туркменский клуб "Аркадаг" на сборах в Турции.
В Кривом Роге на Днепропетровщине ребенок выпал с 8-го этажа во время уроков.
Старые таблички снимают, а вешают новые - с актуальными названиями.
В Днепре ограничили доступ к некоторым участкам парка Шевченко.
В Днепре задержали мужчину, который в течение месяца воровал товары из супермаркета.
Также они смогут посещать тренажерный зал и сауну.
Поздравляем!
Перерасчет пенсий проведут без дополнительных обращений пенсионеров.
Вечная слава Герою!
Хорошего дня, друзья!
Пьяный днепрянин решил прокатиться на мопеде курьера "Глобо", пока тот доставлял продукты.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!