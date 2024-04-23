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Украинка установила необычный рекорд Гиннеса в беге с коляской на 10 км

Сегодня 15:48
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Необычный рекорд установила украинская бегунья.

Новости Днепра про Украинка установила необычный рекорд Гиннеса в беге с коляской на 10 км

Кристина Богомяхова пробежала «десятку» за 37:26, но не сама — а с детской коляской! Это на 1 минуту и 58 секунд лучше предыдущего достижения.

Забег прошел в польском городе Старые Бабицы. На соревнованиях была сертифицирована трасса и видеофиксация времени. Подтвердить рекорд смогли только через 16 недель.

Кристина – мастер спорта по спортивному ориентированию, personal best на марафоне – 2:43.56. У атлетки есть титул «Мама Года-2017». У нее двое детей.

Новости Днепра про Украинка установила необычный рекорд Гиннеса в беге с коляской на 10 кмУкраїнська Новости Днепра про Украинка установила необычный рекорд Гиннеса в беге с коляской на 10 кмРусский

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