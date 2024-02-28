Ексгравець “Дніпра” тепер грає за московський футбольний клуб “Спартак-2”

Український футболіст поїхав на заробітки до Москви.

22-річний Мирослав Зновенко поїхав на заробітки до Москви, аби грати за місцевий футбольний клуб “Спартак”. Ексворотар “Дніпра” перейшов до російської команди 5 лютого 2024, йдеться на порталі Transfermarkt.

Офіційно про трансфер ні команда, ні сам Мирослав не сповіщали, однак відомо, що футболіст дебютував у товариському матчі проти “Єнісея”. Голкіпер встиг пропустити 4 голи за перші 26 хвилин гри, після чого його замінили, пише сайт “Трибуна”.

Відомо, що за “Спартак” Зновенко гратиме щонайменше до кінця 2024 року.

22-річний голкіпер раніше грав, у тому числі за “Дніпро” та спортивний клуб “Дніпро-1”. На трансфер українського футболіста до Москви відреагував почесний президент “спортклубів” Юрій Береза, який дав емоційний коментар.

“Це пиз**ць… Десятий рік йде неоголошена війна цієї країни виродків проти України і, я просто не знаю, це ким потрібно бути, щоб туди поїхати грати? Божевільним чи абсолютним дебілом. Цьому Зновенку абсолютно плювати, вочевидь, на свою Батьківщину та українську рідну землю, яка його виростила. Абсолютна зрада”, – розповів Юрій Береза.

Береза каже, що виправдати вчинок Зновенка не можливо, позаяк говорити про політичну необізнаність на 2 рік повномасштабної війни та 10 рік з моменту захоплення Донецька, Луганська та Криму – не варто.

На думку Берези, Мирослав свідомо погодився грати за команду країни, яка окупувала його рідний Луганськ.

Мирослав Зновенко – що відомо про футболіста?

Мирослав Зновенко народився 26 лютого 2002 року у нині окупованому Луганську. Розпочинав кар’єру у структурі «Зорі», потім перебрався до “Металіста”, а у 2017 році опинився у “Дніпрі”, за який і дебютував на дорослому рівні у сезоні 2018/2019 років.

Мирослав також грав за “Нікополь” та СК “Дніпро-1”, який полишив влітку 2023 року вільним агентом. Воротар виступав і за молодіжні збірні України – 4 матчі за команду U-18 та 1 гра за команду U-21.

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