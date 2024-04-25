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БК «Днепр» — второй раз стал чемпионом украинской Суперлиги по баскетболу

Сегодня 16:48
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Определился победитель финальной серии за "золото" мужской Суперлиги Украины по баскетболу.

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«Днепр» получил свой второй титул Суперлиги в истории, одолев «Ровно» в финальной серии — 2:0. Решающий ответный матч победители регулярного чемпионата выиграли с разгромной разницей в 21 очко.

Накануне прошел финал Суперлиги Украины по баскетболу. В заключительном матче встретились команды Днепр и Ровно.

Первый матч, проведённый в Днепре, закончился в пользу домашней команды со счетом 75:63.

Второй матч прошел в Ровно. В первом тайме команды вместе набрали 45 очков, из которых 26 были забиты Днепром.

Во втором тайме Днепр увеличил свое преимущество, что привело к их победе в матче и серии в целом.

Итоговый счет матча Ровно – Днепр составил 50:71 (11:12, 8:14, 19:25, 12:20).

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