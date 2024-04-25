БК «Днепр» — второй раз стал чемпионом украинской Суперлиги по баскетболу

«Днепр» получил свой второй титул Суперлиги в истории, одолев «Ровно» в финальной серии — 2:0. Решающий ответный матч победители регулярного чемпионата выиграли с разгромной разницей в 21 очко.
Накануне прошел финал Суперлиги Украины по баскетболу. В заключительном матче встретились команды Днепр и Ровно.
Первый матч, проведённый в Днепре, закончился в пользу домашней команды со счетом 75:63.
Второй матч прошел в Ровно. В первом тайме команды вместе набрали 45 очков, из которых 26 были забиты Днепром.
Во втором тайме Днепр увеличил свое преимущество, что привело к их победе в матче и серии в целом.
Итоговый счет матча Ровно – Днепр составил 50:71 (11:12, 8:14, 19:25, 12:20).
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