Спортсменка из Днепра завоевала «бронзу» на молодежном Кубке Европы в Португалии

Спортсменка из Днепра Рафаэль Казбекова завоевала "бронзу" на молодежном Кубке Европы в Португалии.

15-летняя днепрянка Рафаэль Казбекова заняла III место в болдеринге (разновидность скалолазания на невысоких скальных образованиях или искусственных стендах без веревки и страховочной системы) в категории Youth B среди женщин.

Об этом сообщает отделение НОК Украины в Днепропетровской области.

Отмечается, что соревнования проходили 20-21 апреля в Португалии. Чемпионкой в этой возрастной категории стала спортсменка из Австрии, а вице-чемпионкой — атлетка из Франции.

Поздравляем Рафаэль и родителей-тренеров — Наталью Перлову и Серика Казбекова с хорошим выступлением! Напомним, что недавно Рафаэль выиграла этап молодежного Кубка Европы по скалолазанию в Италии, а в прошлом году — стала бронзовым призером молодежного чемпионата Европы в Финляндии, — добавили в НОК.

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