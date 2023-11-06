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В Днепре выплачивают материальную помощь на лечение: кто может получить и какие документы нужны

Сегодня 16:50
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Максимальный размер матпомощи – десять прожиточных минимумов. На сегодняшний день это около 25 тыс. грн.

Новости Днепра про В Днепре выплачивают материальную помощь на лечение: кто может получить и какие документы нужны

Днепряне, а также переселенцы, которые зарегистрированы в городе, имеют право получить адресную материальную помощь на лекарства и лечение. Она выплачивается в рамках городской Комплексной программы социальной защиты жителей.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Это может быть помощь на проведение различных операций, реабилитацию, лечение взрослых или детей с инвалидностью. К сожалению, бывают и такие случаи, как проведение стоимостной химиотерапии, – отметила начальник управления социальной защиты департамента социальной политики ДГС Ирина Максименко.

Чтобы получить материальную помощь, горожанин должен предоставить:

  • заявление на имя городского головы Бориса Филатова;
  • оригинал медицинской справки, где указано, на что он просит материальную помощь;
  • справку о своих доходах и членах семьи, зарегистрированных с ним по одному адресу;
  • паспорт, идентификационный код и счет, на который будет перечисляться помощь.

Заявление и пакет документов на получение данной материальной помощи можно принести в Днепровский городской совет по адресу: просп. Дмитрия Яворницкого, 75. Или отправить по почте. Также документы принимают в управлении социальной защиты департамента социальной политики горсовета (ул. Шевченко, 11).

Размер материальной помощи назначается на заседании городской комиссии. Максимальный размер матпомощи – десять прожиточных минимумов. На сегодняшний день это около 25 тыс. грн.

Наш департамент предварительно прорабатывает пакеты документов и выносит на рассмотрение соответствующей комиссии. Коллегиально на заседании определяется сумма материальной помощи, учитывая сложность жизненной ситуации, – отметили в городском совете.

С начала года в Днепре материальную помощь на лекарства и лечение получили более 4 тыс. человек на общую сумму почти 28 млн грн. Речь идет в частности и о людях, пострадавших из-за вражеских ракетных обстрелов. На сегодняшний день такую помощь получили 66 человек.

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